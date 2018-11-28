Березин: успех "магазинов на диване" зависит от доверия телезрителей

Национальная телерадиокомпания Узбекистана и Home Shopping Media запустили цикл телепрограмм формата "магазин на диване" на четырех республиканских и пяти региональных каналах. Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин рассказал, что необходимо таким передачам для успешного существования.

Если у "магазинов на диване" не возникнет проблем с доставкой и товары будут приемлемого качества, то какое-то время они смогут развиваться успешно, считает Игорь Березин. Здесь все зависит от добросовестности тех, кто занимается этим бизнесом.

Другой вопрос — охват, аудитория. Даже если половина населения обзаведется смартфонами и сможет делать покупки через интернет-магазины, останутся пенсионеры, которые используют телефоны исключительно для звонков.

"У нас (в России. — Прим. ред.) и в девяностых, и в нулевых годах были магазины на диване, есть они и сейчас — просто не на главных кнопках пультов. В пакете из пятидесяти каналов обязательно парочка таких историй будет", — отметил Зимин. Продают различные полезные товары, требующие демонстрации: например, принадлежности для кухни, инструменты для огорода.

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