Березин: успех "магазинов на диване" зависит от доверия телезрителей

Другой вопрос — охват, аудитория. Даже если половина населения обзаведется смартфонами и сможет делать покупки через интернет-магазины, останутся пенсионеры, которые используют телефоны исключительно для звонков.
"У нас (в России. — Прим. ред.) и в девяностых, и в нулевых годах были магазины на диване, есть они и сейчас — просто не на главных кнопках пультов. В пакете из пятидесяти каналов обязательно парочка таких историй будет", — отметил Зимин. Продают различные полезные товары, требующие демонстрации: например, принадлежности для кухни, инструменты для огорода.
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