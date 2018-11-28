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Политолог Заур Мамедов
© Sputnik / Murad Orujov

Мамедов: говорить о стабильности ситуации в Сирии рано

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Сегодня геополитические интересы многих стран к Сирии сталкиваются, поэтому о стабильности говорить преждевременно, заявил политолог Заур Мамедов.

В эфире Sputnik Азербайджан преподаватель Академии государственного управления при президенте Азербайджана Заур Мамедов отметил, что за счет курдов разные силы могут дестабилизировать ситуацию в Сирии.

"Сегодня ситуация в Сирии обманчиво стабильная… Многое зависит от Путина и Трампа, в том числе и от региональных внешнеполитических факторов. И США, и Россия стараются учитывать интересы Турции, так как Анкара исторически имеет огромный политический опыт в данном регионе", - заявил он.

По мнению эксперта, благодаря Москве ситуация в Сирии относительно стабилизировалась, однако Дамаску нужно покончить с правлением в отдельных регионах курдских бандформирований.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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