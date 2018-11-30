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Начальник смены Центра мониторинга и управления ГУВД Ташкента Фарход Ачилов
© Sputnik / Дильшода Рахматова.

Представитель ГУВД Ташкента рассказал, что защитит квартиру от взлома

Радио
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Начальник смены Центра обработки данных и мониторинга Управления охраны ГУВД Ташкента Фарход Ачилов рассказал Sputnik о современных средствах защиты жилья от проникновения воров.

По словам Ачилова, в Ташкенте широко распространена система охранного оборудования российского производства "Приток-А". Она устанавливается как путем подключения к телефонной связи, так и через мобильную связь, Ethernet-канал.

"Мы сейчас можем получать 20 видов информационных сообщений об охраняемых объектах. Раньше это было невозможно. От одной квартиры мы получали не больше четырех видов тревожных сообщений, например, об отключении электричества или телефонной линии", - пояснил Ачилов.

По его словам, современные охранные системы позволяют с помощью одного прибора контролировать до 16 помещений.

 




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