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Микрофон в студии радио Sputnik, архивное фото
© Sputnik / Рамиль Ситдиков

Иванба: все болезни на самом деле от нервов

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В Международный день невролога врач Республиканской больницы Абхазии рассказала о влиянии психосоматики.

Все болезни действительно от нервов, как гласит народная пословица, современная медицина это подтверждает, рассказала в эфире радио Sputnik врач-невролог отделения нейрохирургии Республиканской больницы Абхазии Нара Иванба.

"Народная шутка о том, что все болезни от нервов в официальной медицине именуется психосоматикой. Это обоснованное явление, так как в организме все системы взаимодействуют и в случае дисфункции нервов идет негативное влияние на другие органы. Есть заболевания, которые у людей на слуху – стрессовая язва, стрессовая гипергликемия. Это происходит из-за нарушения регуляторного влияния нервной системы", - сказала Нара Иванба.

По ее словам, нервная система оказывает колоссальное влияние. Напротив, болезни внутренних органов могут плохо влиять на состояние нервов.

Напомним, что 1 декабря во всем мире отмечают Международный день невролога.

Теги:
Абхазия, Медицина и здоровье



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