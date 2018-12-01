Иванба: все болезни на самом деле от нервов

В Международный день невролога врач Республиканской больницы Абхазии рассказала о влиянии психосоматики.

Все болезни действительно от нервов, как гласит народная пословица, современная медицина это подтверждает, рассказала в эфире радио Sputnik врач-невролог отделения нейрохирургии Республиканской больницы Абхазии Нара Иванба.

"Народная шутка о том, что все болезни от нервов в официальной медицине именуется психосоматикой. Это обоснованное явление, так как в организме все системы взаимодействуют и в случае дисфункции нервов идет негативное влияние на другие органы. Есть заболевания, которые у людей на слуху – стрессовая язва, стрессовая гипергликемия. Это происходит из-за нарушения регуляторного влияния нервной системы", - сказала Нара Иванба.

По ее словам, нервная система оказывает колоссальное влияние. Напротив, болезни внутренних органов могут плохо влиять на состояние нервов.

Напомним, что 1 декабря во всем мире отмечают Международный день невролога.