Абакумов о положительных сторонах от запрета вывоза пряжи из Узбекистана

Эксперт в эфире Sputnik Узбекистан объяснил, что предприятия, производящие текстиль, получат дополнительные условия на внутреннем и на внешнем рынке. То есть будут загружены предприятия, будут созданы рабочие места, будут стабильные зарплаты и, соответственно, стабильные поступления налогов в казну.

"Если же вывозить сырье (а хлопковая пряжа – это продукт второй переработки, то есть сырье для изготовления текстиля), то государственный бюджет недополучает значительное количество налогов от предприятий на внутреннем рынке", - объяснил Абакумов.

Система протекционизма в мире применяется довольно широко и эффективно, продолжил Игорь Абакумов. Есть много примеров, когда протекционистские меры помогали поднять целые отрасли промышленности – в сельском хозяйстве, в сфере переработки плодов и овощей, мяса, молока, а также при вывозе готовых продуктов… Так что это абсолютно нормальная экономическая мера, она благотворно влияет на внутреннюю экономику страны.

© Sputnik / Евгений Коктыш Из Узбекистана запретят вывозить без разрешения хлопчатобумажную пряжу

"Думаю, что решение о запрете вывоза хлопчатобумажной пряжи из страны взвешенное, власти наверняка учли все риски", - отметил эксперт.

За последние десятилетия в Узбекистане было создано большое количество текстильных комбинатов – и частных, и полугосударственных, которые способны производить ткани высокого уровня… А все сомнения сеют транснациональные компании и корпорации, которые заинтересованы в поступлении из Узбекистана именно сырья, а не готовой продукции, резюмировал он.

Напомним, с 1 января 2021 года из Узбекистана запретят вывозить без специального разрешения суровую хлопчатобумажную пряжу (пряжа без окраски и отделки. - Прим. ред.).