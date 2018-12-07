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Министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Шин: успехи в шахматах – результат интеграции государства, родителей и детей

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Министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин прокомментировала победу юниорской сборной страны во Всемирной шахматной олимпиаде.

"Сердце каждого узбекистанца переполняет чувство счастья, восхищения и, конечно же, гордости за наших детей. Победа стала возможной благодаря интеграции государства, родителей и самих детей", - сказала Шин корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Она подчеркнула, что в Узбекистане в сфере дошкольного образования с "самых ранних лет детям прививают любовь к шахматам".

"Именно шахматы развивают в наших детях логическое мышление и прививают им трудолюбие и стремление к победе", - отметила министр.

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В начале декабря впервые в истории шахмат Узбекистана юниорская сборная победила во Всемирной шахматной олимпиаде.

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Теги:
Дошкольное образование, Шахматы, Дети, Узбекистан



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