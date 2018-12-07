Шин: успехи в шахматах – результат интеграции государства, родителей и детей

"Сердце каждого узбекистанца переполняет чувство счастья, восхищения и, конечно же, гордости за наших детей. Победа стала возможной благодаря интеграции государства, родителей и самих детей", - сказала Шин корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Она подчеркнула, что в Узбекистане в сфере дошкольного образования с "самых ранних лет детям прививают любовь к шахматам".

"Именно шахматы развивают в наших детях логическое мышление и прививают им трудолюбие и стремление к победе", - отметила министр.

Победители шахматной олимпиады получили от президента щедрые подарки

В начале декабря впервые в истории шахмат Узбекистана юниорская сборная победила во Всемирной шахматной олимпиаде.