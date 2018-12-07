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Андрей Казанцев
Sputnik / Александр Натрускин

Казанцев о плюсах присоединения Узбекистана к Межпарламентской ассамблее СНГ

Радио
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Узбекистан стал членом Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств. Директор Аналитического центра МГИМО, доктор политических наук Андрей Казанцев рассказал, какую пользу принесет республике этот шаг.

Членство в Межпарламентской ассамблее СНГ позволит Узбекистану не разрабатывать с нуля некоторые законы, а использовать модельные — адаптируя их под свои условия. 

"Поскольку Узбекистан сейчас активно проводит реформы в разных сферах жизни, то, естественно, может пользоваться наработками других стран", — отметил эксперт.

Кроме того, Межпарламентская ассамблея СНГ дает дополнительные возможности для налаживания отношений со странами постсоветского пространства.

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Теги:
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