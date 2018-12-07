Казанцев о плюсах присоединения Узбекистана к Межпарламентской ассамблее СНГ

Узбекистан стал членом Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств. Директор Аналитического центра МГИМО, доктор политических наук Андрей Казанцев рассказал, какую пользу принесет республике этот шаг.

Казанцев о плюсах присоединения Узбекистана к Межпарламентской ассамблее СНГ /

Членство в Межпарламентской ассамблее СНГ позволит Узбекистану не разрабатывать с нуля некоторые законы, а использовать модельные — адаптируя их под свои условия.

"Поскольку Узбекистан сейчас активно проводит реформы в разных сферах жизни, то, естественно, может пользоваться наработками других стран", — отметил эксперт.

Кроме того, Межпарламентская ассамблея СНГ дает дополнительные возможности для налаживания отношений со странами постсоветского пространства.