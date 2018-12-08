Александров: частичная приватизация — это всегда плюс

Главный стратег инвестиционной компании УНИВЕР-Капитал Дмитрий Александров рассказал Sputnik, чем может обернуться для узбекских банков продажа части государственной доли коммерческим инвесторам.

Первый заместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан Тимур Ишметов заявлял ранее, что в Узбекистане часть государственной доли в коммерческих банках собираются продать иностранным инвесторам.

"Частичная приватизация всегда идет в плюс банку, особенно когда параллельно с ней внедряются соответствующие управленческие практики, которые повышают подотчетность менеджмента", - подчеркнул Александров.

Он добавил, что для успешной приватизации в капитал банка должны входить не только межправительственные и межгосударственные структуры, но и частные розничные инвесторы: крупные инвестиционные фонды, инвесткомпании.