Павленко объяснила, почему многие страны отказались от пакта о миграции

Кандидат исторических наук, заведующая кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Ольга Павленко объяснила, почему не все страны согласны принять Глобальный пакт о миграции для национальных государств.

На межправительственной конференции в Марракеше 10 декабря представители более 150 государств большинством голосов одобрили Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции

Глобальный пакт о мигрантах — это инициатива Барака Обамы, напомнила Павленко в эфире радио Sputnik.

"По сути, это американская стратегия глобального регулирования миграционных потоков, которая закладывалась Демократической партией США. По этой линии и пошла Меркель, став в свое время в Европе главным защитником политики открытых дверей для беженцев", — сказала она.

Это соглашение создает правовые основы для защиты прав мигрантов и общие, универсальные рамки для всех стран, но не учитывает их желания и возможности, пояснила Павленко. Она напомнила, что в июле 2018 года лидеры 193 стран формально одобрили это соглашение, а потом глава США Дональд Трамп, который категорически не принимает политическое наследие Обамы, жестко заявил, что США не будут его подписывать.

"И дальше возник "эффект домино" — одна за другой страны стали отходить, в одной за другой стали вспыхивать правительственные кризисы. Сначала объявили, что будет 150 стран, потом 135, а по последним данным, в нем будут участвовать только около 100 государств", — пояснила эксперт.

Пакт предусматривает сбор и обобщение информации о мигрантах, соблюдение их элементарных прав, помощь в достойном трудоустройстве, сопровождение на всех этапах миграции, обеспечение необходимыми документами, консульскими услугами. Документ также регламентирует коллективную борьбу с нелегальной миграцией, сотрудничество в целях обеспечения безопасного и достойного возвращения нелегалов на родину, их реадмиссии и планомерной реинтеграции.