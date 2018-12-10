22:25 10 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9408.25
  • USD8314.85
Поиск
Ольга Павленко - кандидат исторических наук, завкафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ
Фото : из личного архива Ольги Павленко

Павленко объяснила, почему многие страны отказались от пакта о миграции

Радио
Получить короткую ссылку
13 0 0

Кандидат исторических наук, заведующая кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Ольга Павленко объяснила, почему не все страны согласны принять Глобальный пакт о миграции для национальных государств.

На межправительственной конференции в Марракеше 10 декабря представители более 150 государств большинством голосов одобрили Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции

Глобальный пакт о мигрантах — это инициатива Барака Обамы, напомнила Павленко в эфире радио Sputnik.

"По сути, это американская стратегия глобального регулирования миграционных потоков, которая закладывалась Демократической партией США. По этой линии и пошла Меркель, став в свое время в Европе главным защитником политики открытых дверей для беженцев", — сказала она. 

Это соглашение создает правовые основы для защиты прав мигрантов и общие, универсальные рамки для всех стран, но не учитывает их желания и возможности, пояснила Павленко. Она напомнила, что в июле 2018 года лидеры 193 стран формально одобрили это соглашение, а потом глава США Дональд Трамп, который категорически не принимает политическое наследие Обамы, жестко заявил, что США не будут его подписывать.

"И дальше возник "эффект домино" — одна за другой страны стали отходить, в одной за другой стали вспыхивать правительственные кризисы. Сначала объявили, что будет 150 стран, потом 135, а по последним данным, в нем будут участвовать только около 100 государств", — пояснила эксперт.

Пакт предусматривает сбор и обобщение информации о мигрантах, соблюдение их элементарных прав, помощь в достойном трудоустройстве, сопровождение на всех этапах миграции, обеспечение необходимыми документами, консульскими услугами. Документ также регламентирует коллективную борьбу с нелегальной миграцией, сотрудничество в целях обеспечения безопасного и достойного возвращения нелегалов на родину, их реадмиссии и планомерной реинтеграции.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Молдовы Игорь Додон, архивное фото.
    Конституция ребром

    Судьи КС поставили точку в очередном споре между президентом и парламентом Молдовы, а глава республики Игорь Додон рассказал, что будет дальше.

  • Российско-эстонская граница
    Пограничный вопрос

    Колумнист Sputnik о том, почему эстонские крайние правые опять выступили против пограничных договоров с Россией, и почему теперь они ссылаются на Украину.

  • В ВС Южной Осетии прошла неделя боевой готовности
    Тяжело в ученье

    В Вооруженных силах Южной Осетии прошла неделя боевой готовности – в тренировках приняли участие все подразделения.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Красота на высоте: Чемпионат Азии по соколиной охоте прошел в Алматы
В Мадриде футбольные фанаты бурно отпраздновали победу в Кубке Либертадорес
Аргентинские пляски в Мадриде: фанаты празднуют победу в Кубке Либертадорес
Как россияне относятся к Узбекистану
Что думают об Узбекистане россияне

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054