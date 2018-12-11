16:54 11 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск
Посол Российской Федерации в Узбекистане Владимир Тюрденев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Тюрденев: культура связывает Россию и Узбекистан сотнями ниточек

Радио
Получить короткую ссылку
37 0 0

Вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества Узбекистана и России уделяется много внимания, рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев.

"Мы привыкли говорить, что культурно-гуманитарное сотрудничество - это мягкая сила. Я хочу сказать, что это одно из важнейших направлений сотен тысяч ниточек, связывающих народы", — подчеркнул глава российской дипмиссии.

Исследование исторических вопросов, отметил посол, укрепляет не только культурное сотрудничество, но и политические связи.

В Ташкенте сейчас проходит научная международная конференция "Гуманитарное измерение в истории российско-узбекских отношений", посвященная 75-летию Академии наук Узбекистана и 100-летию Национального университета.

Подробнее слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Образование, История, Владимир Тюрденев, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Рогатые монстры Крампусы вышли на улицы Мюнхена
Улицы Мюнхена заполнили пугающие детей рогатые монстры
Как россияне относятся к Узбекистану
Что думают об Узбекистане россияне

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054