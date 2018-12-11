Тюрденев: культура связывает Россию и Узбекистан сотнями ниточек

Вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества Узбекистана и России уделяется много внимания, рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев.

"Мы привыкли говорить, что культурно-гуманитарное сотрудничество - это мягкая сила. Я хочу сказать, что это одно из важнейших направлений сотен тысяч ниточек, связывающих народы", — подчеркнул глава российской дипмиссии.

Исследование исторических вопросов, отметил посол, укрепляет не только культурное сотрудничество, но и политические связи.

В Ташкенте сейчас проходит научная международная конференция "Гуманитарное измерение в истории российско-узбекских отношений", посвященная 75-летию Академии наук Узбекистана и 100-летию Национального университета.

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