Сафонов: события во Франции спровоцированы самим Макроном

В эфире радио Sputnik Александр Сафонов отметил, что Макрон сегодня вынужден расплачиваться за свою недальновидную политику.

"События, которые происходят сейчас во Франции, спровоцированы реформами Макрона. Он, как известно, сторонник крупного бизнеса, и задача, которую он перед собой ставил, – сокращение социальных издержек для того, чтобы французские компании получили конкурентоспособность на мировом рынке. И в качестве объекта наступления он выбрал социальные права граждан – попытка реформировать трудовой кодекс, отменить определенное количество социальных обязательств. В конечном итоге это вылилось в противостояние общества", - объяснил эксперт.

Сафонов высказал уверенность, что Макрон навряд ли откажется от своих задач сократить социальные издержки бизнесом. Через какое-то время мы увидим возвращение этих событий, только источником возбуждения толпы будет что-то другое, заключил Сафонов.

Массовые протесты во Франции из-за роста цен на бензин продолжаются с середины ноября и собрали более 125 тысяч человек, 4 тысячи из которых задержаны.

Если сначала бастующие требовали отмены повышения топливных налогов, то потом акцент сместился на недовольство властью и общим экономическим положением. Теперь участники акций требуют отставки Макрона.

Во вторник, 11 декабря, во время телеобращения к нации президент Эммануэль Макрон сообщил о введении во Франции чрезвычайного экономического и социального положения.