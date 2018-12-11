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Проректор по развитию Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов
© Sputnik / Александр Натрускин

Сафонов: события во Франции спровоцированы самим Макроном

Радио
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Нынешние обещания французского президента успокоят народ, но ненадолго, полагает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

В эфире радио Sputnik Александр Сафонов отметил, что Макрон сегодня вынужден расплачиваться за свою недальновидную политику.

"События, которые происходят сейчас во Франции, спровоцированы реформами Макрона. Он, как известно, сторонник крупного бизнеса, и задача, которую он перед собой ставил, – сокращение социальных издержек для того, чтобы французские компании получили конкурентоспособность на мировом рынке. И в качестве объекта наступления он выбрал социальные права граждан – попытка реформировать трудовой кодекс, отменить определенное количество социальных обязательств. В конечном итоге это вылилось в противостояние общества", - объяснил эксперт.

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Сафонов высказал уверенность, что Макрон навряд ли откажется от своих задач сократить социальные издержки бизнесом. Через какое-то время мы увидим возвращение этих событий, только источником возбуждения толпы будет что-то другое, заключил Сафонов.  

Массовые протесты во Франции из-за роста цен на бензин продолжаются с середины ноября и собрали более 125 тысяч человек, 4 тысячи из которых задержаны.

Если сначала бастующие требовали отмены повышения топливных налогов, то потом акцент сместился на недовольство властью и общим экономическим положением. Теперь участники акций требуют отставки Макрона.

Во вторник, 11 декабря, во время телеобращения к нации президент Эммануэль Макрон сообщил о введении во Франции чрезвычайного экономического и социального положения.




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