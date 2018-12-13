19:07 13 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск
Шипилин Павел
Sputnik

Шипилин: страны ЕС не будут вводить новые санкции против РФ по указке США

Радио
Получить короткую ссылку
11 0 0

Сегодня Евросоюз не реагирует на инсценировки и провокации, которые появляются под давлением Вашингтона или по указке Соединенных Штатов, заявил политический аналитик Павел Шипилин.

В эфире радио Sputnik эксперт объяснил, что сегодня на карту поставлена энергобезопасность Германии, поэтому она будет сопротивляться любым санкциям против РФ и любым действиям, направленным на блокировку "Северного потока - 2".

"Санкции, по всей вероятности, объявляться все же не будут. Евросоюз сейчас настроен менее решительно, чем раньше. Приходится учитывать позицию ряда европейских стран, прежде всего Германии, которая понимает, что киевская провокация, инициированная Госдепартаментом США, направлена на блокировку "Северного потока - 2"… Мы можем наблюдать столкновение пожеланий Америки и блокирование этих пожеланий со стороны Германии", - заявил Павел Шипилин.

Тема ужесточения антироссийских санкций вновь всплыла в ряде стран ЕС после инцидента 25 ноября, когда корабли ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море и их перехватили корабли береговой охраны ФСБ России.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Солдаты армянской армии
    Для армии не жалко

    И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о необходимости найти дополнительные 2,5 миллиарда долларов на нужды военных.

  • Мемориал жертвам нацистов в Злекас
    Злекская трагедия

    Почему латвийские политики, ищущие популярности в Лестене, никогда не приедут почтить память латышей, убитых в Злекас?

  • За порядком в Вильнюсе следят с помощью дронов
    Сверху виднее

    Мэрия Вильнюса показала, как дроны помогают следить за порядком в литовской столице.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Кадры испытаний новейших истребителей МиГ-35
Уникальный взлет: видео испытаний истребителя МиГ-35
Кто больше всего заплатит налогов в бюджет Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054