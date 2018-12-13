Шипилин: страны ЕС не будут вводить новые санкции против РФ по указке США

Сегодня Евросоюз не реагирует на инсценировки и провокации, которые появляются под давлением Вашингтона или по указке Соединенных Штатов, заявил политический аналитик Павел Шипилин.

В эфире радио Sputnik эксперт объяснил, что сегодня на карту поставлена энергобезопасность Германии, поэтому она будет сопротивляться любым санкциям против РФ и любым действиям, направленным на блокировку "Северного потока - 2".

"Санкции, по всей вероятности, объявляться все же не будут. Евросоюз сейчас настроен менее решительно, чем раньше. Приходится учитывать позицию ряда европейских стран, прежде всего Германии, которая понимает, что киевская провокация, инициированная Госдепартаментом США, направлена на блокировку "Северного потока - 2"… Мы можем наблюдать столкновение пожеланий Америки и блокирование этих пожеланий со стороны Германии", - заявил Павел Шипилин.

Тема ужесточения антироссийских санкций вновь всплыла в ряде стран ЕС после инцидента 25 ноября, когда корабли ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море и их перехватили корабли береговой охраны ФСБ России.