Грозин о структуре террористических организаций: это голова гидры

Ранее директор исполкома РАТС ШОС Евгений Сысоев заявил, что террористы переходят к сетевой модели деятельности на основе работы региональных филиалов.
Сетевую структуру гораздо сложнее ликвидировать, чем стандартную, которая имеет центр и ясно прослеживаемые связи с периферией, заявил Андрей Грозин.
По его словам, террористы используют так называемые "черные дыры", которые позволяют им действовать скрыто, вербовать новых рекрутов, координировать деятельность.
"Разбрасывание разных филиалов в конечном итоге создает ситуацию, когда уничтожение одного или даже нескольких из них не ведет к автоматическому вскрытию всей организации и возможности ее ликвидировать", — заявил эксперт в эфире Sputnik Таджикистан.
Подробности слушайте в радиоподкасте.