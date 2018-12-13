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Политолог Андрей Грозин
Официальный сайт Института Стран СНГ

Грозин о структуре террористических организаций: это голова гидры

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Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин считает, что диверсификация террористической деятельности — это бизнес-стратегия.

Ранее директор исполкома РАТС ШОС Евгений Сысоев заявил, что террористы переходят к сетевой модели деятельности на основе работы региональных филиалов.

Сетевую структуру гораздо сложнее ликвидировать, чем стандартную, которая имеет центр и ясно прослеживаемые связи с периферией, заявил Андрей Грозин.

По его словам, террористы используют так называемые "черные дыры", которые позволяют им действовать скрыто, вербовать новых рекрутов, координировать деятельность.

"Разбрасывание разных филиалов в конечном итоге создает ситуацию, когда уничтожение одного или даже нескольких из них не ведет к автоматическому вскрытию всей организации и возможности ее ликвидировать", — заявил эксперт в эфире Sputnik Таджикистан.

Подробности слушайте в радиоподкасте.




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