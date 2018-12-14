Журналист Мамонтов рассказал, как отличить фейк от правды

Российский журналист и медиаэксперт Владимир Мамонтов рассказал о "звоночках", на которые следует обращать внимание потребителю информации, чтобы суметь отличить правду от вымысла.

В эфире Sputnik Молдова генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", председатель Совета директоров газеты "Комсомольская правда", действительный член Академии прессы Владимир Мамонтов рассказал, что, когда информацию подают с повышенными накалом и поддельным пафосом, надо задуматься. Похоже на то, что нам подсовывают неправду.

"Также должны насторожить слова, о том, что СМИ провело расследование и что-то выявило. Я знаю цену этим словам о расследовании – это означает, что человек пошел за какую-то дверь, и там ему всучили некую папку с некими данными. А если это так – то грош цена этому расследованию", - сказал эксперт.

По словам собеседника, настороженно надо относиться к тому, что несколько разных ресурсов "гвоздят" одного и того же персонажа, да при этом чуть ли не одними и теми же словами.

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