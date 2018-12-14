Петросян о смерти Асомова: не могу уместить это в своей голове — кошмар

Известный российский юморист, сатирик Евгений Петросян был шокирован известием о смерти артиста Обида Асомова. В беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан Петросян рассказал о последних планах своего друга и выразил соболезнования его семье.

О кончине известного в Узбекистане и в России юмориста Обида Асомова стало известно 14 декабря. Некоторое время назад появилась информация о его экстренно госпитализации, но тогда подробностей о состоянии здоровья артиста не было. Как выяснилось, Асомов умер от инфаркта.

Это известие стало для Евгения Петросяна, много лет дружившего со своим узбекским коллегой по цеху, настоящим шоком.

"Мне хотелось бы верить, что это информационная ошибка, утка, что угодно, но я понимаю, что это так на самом деле. Никак не могу вместить это в своей голове. Только десять дней назад мы провели с Обидом целый день в Ташкенте, строили планы, договаривались о съемках в ближайшие месяцы. Это все равно что идешь по широкому проспекту, ярко освещенному огнями и иллюминацией, а потом вдруг проваливаешься в бездну… И нет человека… Кошмар!", — с горечью заметил Петросян в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Он отметил в Асомове природное чувство юмора и высокую внутреннюю культуру, которая позволяет добиться не только любви зрителей, но и заставляет их уважать артиста.

© Международный пресс-клуб. В Узбекистане скончался Обид Асомов

"Для юмориста это очень важно, и у Асомова все это было. Когда человек что-то высмеивает, порой даже зло, но относится ко всем с уважением и показывает, что это все ради добра, то и люди ему могут простить любую едкость", — отметил российский сатирик.

Говоря о не свершившихся планах артиста, Петросян заметил, что Асомов задумывал сразу несколько проектов и в кино, и на эстраде, всегда был очень живым и активным.

"Я выражаю искренние соболезнования семье Обида, им сейчас тяжелее всего. Я желаю им сдюжить эту трагедию, найти в себе душевные силы, чтобы пережить это. А мы со своей стороны сохраним о нем светлую память. На многочисленных записях он продолжит свою творческую жизнь", — заключил Евгений Ваганович.

Обид Асомов, занимавший с лета этого года должность руководителя комитета по мультипликации, скончался на 56 году жизни в городской больнице Ташкента. Прощание с артистом состоится 15 декабря в махалле Кукча.