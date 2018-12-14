Петросян о смерти Асомова: не могу уместить это в своей голове — кошмар

О кончине известного в Узбекистане и в России юмориста Обида Асомова стало известно 14 декабря. Некоторое время назад появилась информация о его экстренно госпитализации, но тогда подробностей о состоянии здоровья артиста не было. Как выяснилось, Асомов умер от инфаркта.
"Мне хотелось бы верить, что это информационная ошибка, утка, что угодно, но я понимаю, что это так на самом деле. Никак не могу вместить это в своей голове. Только десять дней назад мы провели с Обидом целый день в Ташкенте, строили планы, договаривались о съемках в ближайшие месяцы. Это все равно что идешь по широкому проспекту, ярко освещенному огнями и иллюминацией, а потом вдруг проваливаешься в бездну… И нет человека… Кошмар!", — с горечью заметил Петросян в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.
Он отметил в Асомове природное чувство юмора и высокую внутреннюю культуру, которая позволяет добиться не только любви зрителей, но и заставляет их уважать артиста.
Говоря о не свершившихся планах артиста, Петросян заметил, что Асомов задумывал сразу несколько проектов и в кино, и на эстраде, всегда был очень живым и активным.
"Я выражаю искренние соболезнования семье Обида, им сейчас тяжелее всего. Я желаю им сдюжить эту трагедию, найти в себе душевные силы, чтобы пережить это. А мы со своей стороны сохраним о нем светлую память. На многочисленных записях он продолжит свою творческую жизнь", — заключил Евгений Ваганович.
Обид Асомов, занимавший с лета этого года должность руководителя комитета по мультипликации, скончался на 56 году жизни в городской больнице Ташкента. Прощание с артистом состоится 15 декабря в махалле Кукча.