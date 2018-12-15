Просин: перед полетом на самолете лучше проконсультироваться с врачом

Врач Камчатского центра медицины катастроф Александр Просин спас на борту самолета 30-летнюю гражданку Узбекистана – во время полета над территорией России женщина жаловалась на боли. В результате выяснилось, что у нее внутреннее кровотечение, доктор оказал экстренную помощь.

В эфире радио Sputnik Александр Просин рассказал о мерах предосторожности перед полетом на самолете.

"Если у человека хронические или острые заболевания, то лучше предварительно проконсультироваться с врачом. От беременных авиакомпании требуют справки. Дело в том, что при разнице температур может случиться все, что угодно – от инфаркта до инсульта", - сказал Просин.

По его словам, если есть соответствующие заболевания, например, сердечно-сосудистой системы – лучше все-таки не лететь.