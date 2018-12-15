Панфилова: в основе измены – всегда недовольство своими отношениями

Психолог назвала причины женской измены /

Семейный психолог центра "Счастливая семья" Наталья Панфилова в эфире Sputnik Таджикистан рассказала об истоках супружеских измен.

"Основная причин измен – это недовольство имеющимися отношениями с партнерами. По разным причинам они не могут поговорить – боятся или не верит, что это что-то может улучшить. Поэтому они добирают недостающее на стороне. У женщин также присутствует мотив мести. Если она подозревает, что муж ей изменяет, то и она может в ответ провести такой «творческий эксперимент", - сказала Панфилова.

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