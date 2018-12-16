Васильев: Узбекистан - идеальная страна для туризма

Ежегодно известный искусствовед посещает Узбекистан вместе со своей выездной школой. В интервью Sputnik Узбекистан историк моды поделился своими впечатлениями от таких поездок.

Васильев отметил, что в Узбекистане его встречают очень радушно: местные жители всегда знает о его поездках. В каждом городе очень много людей хотят с ним сфотографироваться и взять автограф.

"Доходит до эксцессов, особенно в Ташкенте: женщины, торгующие фруктами, дерутся с женщинами, торгующими овощами, и хотят разорвать меня на половинки, тянут за рукава, чтобы я подошел именно к их прилавку. Но это приятно, потому что на Востоке я желанный гость, а Узбекистан – идеальная страна для туризма", - сказал историк моды.

© Sputnik / Евгений Биятов Словно узбекский бай: Александр Васильев пустился в пляс на улице Хивы

По его словам, маршрут Хива – Бухара – Самарканд – Ташкент идеален для того, чтобы получить представление о богатой истории, архитектуре и традициях "этой гостеприимной и очень ласковой страны".

"Мне очень нравится Хива, так как она не так популярна среди туристов, как Самарканд и Ташкент. Мне особенно нравится в этом городе первозданность зданий, элементов и устоев жизни и торговли, потому что там еще существуют ателье, которые занимаются резьбой по дереву, ткачеством, пошивом меховых изделий, керамикой – все это очень первородно и похоже на аутентику", - отметил Васильев.

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