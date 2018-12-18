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Публицист, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень
© Foto : из личного архива Евгения Беня

Бень: в США возник тренд избегать контактов с Россией

Радио
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Политолог Евгений Бень утверждает, что в американской власти стало "реальным трендом обвинять друг друга в возможных отношениях с Кремлем или российскими спецслужбами".

"В сознании американцев все, что связано с Россией – это как коса, которая нашла на американский камень. Трамп избегает встречи с Путиным во многом потому, что он не хочет, чтобы ему лишний раз инкриминировали прошлые, нынешние и перспективные связи с Кремлем", - объясняет эксперт в эфире радио Sputnik.

Бень обращает внимание на то, что стало модным игнорировать Россию.

"Характерный пример: Сергей Шойгу обратился по поводу того, чтобы обсудить вопрос по договору ДРСМД, но не получил ответа", - говорит политолог.

По его мнению, ситуация может продолжаться до лета следующего года, затем "выборы в Европейский парламент могут дать совершенно новую конфигурацию, с которой придется считаться США".

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Теги:
Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, США



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