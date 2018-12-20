Ярыгин о том, что Трамп мог пообещать Эрдогану

По мнению эксперта, между Турцией и США был торг на саммите "Большой двадцатки": речь, возможно, шла о курдском вопросе, выдаче Фетхуллаха Гюлена, которого Эрдоган обвиняет в организации попытки госпереворота в Турции.

"Какие обещания получил лидер Турции от лидера США, конечно же, сказать сложно, но, судя по всему, обещания эти получил. И сейчас он, похоже, играет очень тонкую игру, настраиваясь и на покупку Patriot, и на покупку F-16 и F-35", - отметил Ярыгин в эфире радио Sputnik.

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