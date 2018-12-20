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Владимир Оленченко
© Sputnik / Alexey Tikhomirov

Оленченко: заявление Трампа о победе над  ИГ – переписывание истории

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Слова президента Америки об изменении ситуации в Сирии прокомментировал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Президент США Дональд Трамп в среду вечером заявил, что США победили ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России и мире – прим.ред). в Сирии. Он также назвал американских военных "героями всего мира".

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

"Это характерно, лишний раз подчеркивает, что кампания, которую мы наблюдаем в связи с переписыванием итогов Второй мировой войны, все-таки исходит из Соединенных Штатов. Они утверждают, что победили именно их страна. Хотя пребывание американцев на фронте часто было связано с поражениями. Они и сейчас продолжают эту линию", - сказал Оленченко.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
Сирия, США, Дональд Трамп, ИГИЛ



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