Неъматов: тренд внешней политики 2018 года — экономическая дипломатия

Неъматов напомнил, что в начале года под председательством президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание с участием дипломатических работников Узбекистана.
"Во время встречи был сделан критический анализ и были поставлены конкретные задачи… Особое внимание было уделено на усиление экономической дипломатии", — напомнил замминистра иностранных дел.
Под экономической дипломатией, как рассказал Неъматов, прежде всего понимается привлечение инвестиций и наращивание экспортного потенциала страны. Кроме этого, перед МИД была поставлена задача по привлечению иностранных туристов.