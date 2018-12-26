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Ильхом Нематов - первый заместитель министра иностранных дел
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Неъматов: тренд внешней политики 2018 года — экономическая дипломатия

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О результатах работы Министерства иностранных дел рассказал заместитель министра иностранных дел республики Узбекистан Илхом Неъматов.

"Политика Узбекистана в уходящем году была направлена в основном на создание благоприятных внешнеполитических, внешнеэкономических условий для устойчивого развития нашего государства", — отметил дипломат.

Неъматов напомнил, что в начале года под председательством президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание с участием дипломатических работников Узбекистана.

"Во время встречи был сделан критический анализ и были поставлены конкретные задачи… Особое внимание было уделено на усиление экономической дипломатии", — напомнил замминистра иностранных дел.

Под экономической дипломатией, как рассказал Неъматов, прежде всего понимается привлечение инвестиций и наращивание экспортного потенциала страны. Кроме этого, перед МИД была поставлена задача по привлечению иностранных туристов.

Теги:
Туризм, Экспорт, внешняя политика, МИД Узбекистана, Узбекистан



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