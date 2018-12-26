Шаповалов о причинах расширения военного присутствия НАТО у границ России

США наращивают стратегические вооружения у российских границ, заявили в ВМФ РФ. О причинах агрессивного поведения, которое проявляется в росте военных расходов и появлении новых баз, рассказал Владимир Шаповалов — политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета.

Размещение вооружения НАТО у границ России — процесс, который идет на протяжении уже длительного периода времени и сейчас усиливается. По сути, речь идет о долгосрочной политике давления на РФ, отметил Владимир Шаповалов.

"Основная задача данной долгосрочной стратегии — расширение влияния западного сообщества, прежде всего Соединенных Штатов Америки, усиление позиций этого государства и ослабление позиций России, поскольку она является страной, которая не подчиняется США", — сказал политолог.

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