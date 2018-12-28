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Эксперт Гавхар Джураева
Фото: Официальный сайт партии "Единая Россия"

Джураева: отношение к мигрантам должно быть справедливым

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Если мигранты добровольно приехали в другую страну и готовы стать частью ее духовной культуры, приносить пользу экономике, нужно стремиться облегчить им жизнь. Такое мнение высказала эксперт общественной организации "Миграция и закон" Гавхар Джураева.

"Для меня этот год хорош тем, что есть подвижки, благодаря которым въехавший (в РФ) человек может посетить, например, миграционный центр в Сахарово и получить легальные документы на время своего пребывания в России. Мы мечтали о таких центрах, и они наконец появились", — отметила эксперт.

Проблемы, которые еще предстоит решить, связаны с регистрацией по месту жительства и правовой защитой мигрантов в случаях, когда они попадают в бизнес, использующий людей как сырье для обогащения.

Подробный комментарий Гавхар Джураевой слушайте в радиоподкасте.

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Теги:
Россия, Мигранты



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