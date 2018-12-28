Джураева: отношение к мигрантам должно быть справедливым

"Для меня этот год хорош тем, что есть подвижки, благодаря которым въехавший (в РФ) человек может посетить, например, миграционный центр в Сахарово и получить легальные документы на время своего пребывания в России. Мы мечтали о таких центрах, и они наконец появились", — отметила эксперт.
Проблемы, которые еще предстоит решить, связаны с регистрацией по месту жительства и правовой защитой мигрантов в случаях, когда они попадают в бизнес, использующий людей как сырье для обогащения.
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