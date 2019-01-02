Астролог Цагарели о том, что нас ждет в 2019 году

Астролог Михаил Цагарели рассказал, чего ждать знакам зодиака в первую неделю нового года, а также поведал о сюрпризах, ожидающих в период до 6 января

В эфире Sputnik Грузия астролог отметил, что всем знакам зодиака необходимо проявляться активность, за исключением 6 января.

Вообще же в период праздников все же не стоит забывать о своих делах, и на фоне гуляний надо немного напрячься и поработать. Это даст возможность продвинуть свои проекты, помочь собственным делам и улучшить свое финансовое состояние.

"Все внимание Овнов будет обращено на карьеру. Тельцов ждет хороший период для переоценки ценностей. Близнецы получат шанс улучшить личные отношения, а Раки легко решат все проблемы. Звезды продолжат проверять Львов на прочность, а Девам – дарить прекрасные возможности для реализации идей. Весы могут ввязаться в романтическое приключение, а Скорпионы способны изменить свою судьбу", - отметил Цагарели.

Кроме того, астролог указал, что Стрельцам, возможно, придется решать некоторые имущественные и финансовые вопросы, Козерогам не стоит тянуть с принятием важных решений, Водолеи ощутят некоторый упадок сил и раздраженность, а Рыбы улучшат свое материальное состояние.