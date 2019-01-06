Соколов о ситуации в Приаралье: главное – сохранить те оставшиеся "капли"

"Чтобы восстановить Аральское море, туда надо выливать всю неиспользованную нами воду, а это значит на целых 30 лет прекратить всякую хозяйственную и иную деятельность. Это невозможно. Нам надо сохранить хотя бы те капли воды, то есть те озера и водохранилища – Муйнакское, Рыбачье, Судочье, Джылтырбас. Каждая капля, попадающая в само Аральское море, только вредит, нужно, чтобы эта влага оставалась в Каракалпакии, чтобы тут сохранялась жизнь", — пояснил Соколов.
"Если даже мы здесь все засеем посадками, то в сухой земле никакого эффекта это не даст и все наши планы окажутся нереализованными, поэтому сейчас главное - решить местные проблемы с водой", — заключил он.
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