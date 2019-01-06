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Руководитель агентства Международного Фонда спасения Арала Вадим Соколов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Соколов о ситуации в Приаралье: главное – сохранить те оставшиеся "капли"

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Руководитель агентства Международного Фонда спасения Арала Вадим Соколов в интервью Sputnik Узбекистан рассказал о дальнейшей стратегии восстановления зоны Приаралья в Каракалпакстане.

По его словам, на данный момент основная задача состоит в том, чтобы сохранить ту экологию, которая есть сейчас, те земли и растительность, которые уцелели после экологической катастрофы.

"Чтобы восстановить Аральское море, туда надо выливать всю неиспользованную нами воду, а это значит на целых 30 лет прекратить всякую хозяйственную и иную деятельность. Это невозможно. Нам надо сохранить хотя бы те капли воды, то есть те озера и водохранилища – Муйнакское, Рыбачье, Судочье, Джылтырбас. Каждая капля, попадающая в само Аральское море, только вредит, нужно, чтобы эта влага оставалась в Каракалпакии, чтобы тут сохранялась жизнь", — пояснил Соколов.

Профессор университета Данди, член Международного совета по праву в области окружающей среды Сергей Виноградов.
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По его словам, только грамотное использование имеющейся воды и строительство новых гидросооружений поможет региону возродить природу, в том числе и высадить лесные массивы.

"Если даже мы здесь все засеем посадками, то в сухой земле никакого эффекта это не даст и все наши планы окажутся нереализованными, поэтому сейчас главное - решить местные проблемы с водой", — заключил он.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте корреспондента Sputnik Узбекистан.

Теги:
вода, экология, Аральское море, Приаралье, Каракалпакстан



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