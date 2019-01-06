В ближайшие 10-12 лет Узбекистан в состоянии облесить высохшее дно Арала, уверен профессор, доктор сельскохозяйственных наук Института лесного хозяйства Зиновий Новицкий.
Новицкий: мы оставим потомкам цветущий сад вместо пустыни Аральского моря
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По словам ученого, сегодня у республики есть все возможности для реализации этого грандиозного и сложнейшего плана – и ресурсы, и научные разработки, и, главное, воля политического руководства.
"Высохшее дно Арала – это опухоль на теле нашей планеты, пока мы не заглушим первоисточник всех проблем, остальные способы ее решения бесполезны. Мы в состоянии за 10 лет полностью облесить эту пустыню, тем более если к этой работе подключатся наши казахстанские коллеги", — подчеркнул Зиновий Новицкий.
По его словам, разработанная и реализуемая программа по восстановлению Приаралья имеет не только экологическое, но и экономическое, а также социальное значение.
"Помимо чистого воздуха от зеленых насаждений Каракалпакстан получит новые пастбища, чтобы местные жители могли заниматься животноводством и содержать свои семьи. А за этой сферой подтянутся и другие. Мы можем развивать в регионе и экстремальный туризм, и экологический. Чем мы хуже каких-нибудь арабских стран, где шейхи ездят на верблюдах?", — вопрошает он.
Ученый уверен, что через десятилетие Приаралье будет не узнать, а эта территория станет комфортной для жизни узбекистанцев.
"Мы оставим своим детям не соляную пустыню, а цветущий сад, где будет чистый воздух и полезная пища", — резюмировал академик.
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