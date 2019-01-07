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Андрей Кошкин
Sputnik

Кошкин: правительство Афганистана и "Талибан" готовы к движению к миру

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Военный политолог прокомментировал политическую ситуацию в стране.

Если "Талибан" активно подключится к переговорам, а правительство Афганистана выполнит все условия, то возможно серьезное движение в сторону мира, заявил в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин.

"В свое время один из президентов Афганистана говорил, что талибы – это часть населения страны, договориться с ними возможно. Только сейчас власти оказались готовы к совместным действиям по установлению мира и сам "Талибан" понимает, что лучших условий не было и не будет. При этом запускать процесс должна в первую очередь Москва. От этого выиграют Пакистан и вся Центральная Азия", - также отметил эксперт.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
мир, Талибан, Афганистан



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