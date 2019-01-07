Мелик-Гусейнов: телемедицина – это дорого, но без нее уже никуда

С 2020 года в Узбекистане начнут поэтапно запускать телемедицину - учредят инфраструктуру Единой телемедицинской сети, которая в перспективе включит в себя все медучреждения республики.

Планы правительства в эфире Sputnik Узбекистан прокомментировал директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

"Это очень емкое понятие – телемедицина. Но если описывать его на высоком и общем уровне, то это коммуникация – между врачами, между врачом и пациентом, а также различные технологии, в том числе приборы и оборудования. Это дорогое удовольствие, но без него уже никуда", - заявил эксперт.

При этом, по его словам, телемедицинская связь дешевле для экономики, чем стандартный амбулаторный прием. Однако ни выписывать лекарства, ни ставить диагнозы при помощи таких технологий все же нельзя.