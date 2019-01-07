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Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов
© Из личного архива Д. Мелик-Гусейнова

Мелик-Гусейнов: телемедицина – это дорого, но без нее уже никуда

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Последние новинки прокомментировал директор НИИ организации здравоохранения.

С 2020 года в Узбекистане начнут поэтапно запускать телемедицину - учредят инфраструктуру Единой телемедицинской сети, которая в перспективе включит в себя все медучреждения республики.

Планы правительства в эфире Sputnik Узбекистан прокомментировал директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

"Это очень емкое понятие – телемедицина. Но если описывать его на высоком и общем уровне, то это коммуникация – между врачами, между врачом и пациентом, а также различные технологии, в том числе приборы и оборудования. Это дорогое удовольствие, но без него уже никуда", - заявил эксперт.

При этом, по его словам, телемедицинская связь дешевле для экономики, чем стандартный амбулаторный прием. Однако ни выписывать лекарства, ни ставить диагнозы при помощи таких технологий все же нельзя.

Теги:
Узбекистан, Наука и технологии, Медицина (наука)



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