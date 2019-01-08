Данилов-Данильян: скоро нуждаться в питьевой воде будут миллионы человек

По словам научного руководителя Института водных проблем РАН, через 20 лет вода может превратиться в важный экономический ресурс.

Научный руководитель Института водных проблем РАН, профессор, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян в эфире радио Sputnik рассказал о проблемах с питьевой водой на Земле.

"Первый прогноз о нехватке воды был сделан очень давно, и сейчас шансы на это, к сожалению, увеличиваются. К 2035-2040 году вполне можно будет говорить о водном кризисе. По самым скромным подсчетам в этот период нуждаться в питьевой воде будут два миллиона человек, а при негативном раскладе – три миллиона", - заявил Данилов-Данильян.

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