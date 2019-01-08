19:46 08 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.36
  • EUR9498.42
  • USD8337.07
Поиск
Профессор РАН Данилов-Данильян
© Photo activatica.orgl

Данилов-Данильян: скоро нуждаться в питьевой воде будут миллионы человек

Радио
Получить короткую ссылку
14 0 0

По словам научного руководителя Института водных проблем РАН, через 20 лет вода может превратиться в важный экономический ресурс.

Научный руководитель Института водных проблем РАН, профессор, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян в эфире радио Sputnik рассказал о проблемах с питьевой водой на Земле.

"Первый прогноз о нехватке воды был сделан очень давно, и сейчас шансы на это, к сожалению, увеличиваются. К 2035-2040 году вполне можно будет говорить о водном кризисе. По самым скромным подсчетам в этот период нуждаться в питьевой воде будут два миллиона человек, а при негативном раскладе – три миллиона", - заявил Данилов-Данильян.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
Земля, вода



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Участники футбольного матча в валенках в Центральном парке имени Горького в Казани.
Футбол в валенках: как в России совместили спорт и снег
Тренировка сборной Узбекистана по футболу
Как проходят тренировки узбекских футболистов на Кубке Азии
Расписание матчей Кубка Азии-2019
Расписание и результаты матчей Кубка Азии — 2019

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054