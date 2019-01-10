Лункин: поступок узбека в Магнитогорске показал близость двух культур

Глава Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН прокомментировал ситуацию, в которой Аламафруз Абдуллаев сумел спасти из-под завалов восемь человек.

Утром 31 декабря в Магнитогорске прогремел взрыв, в результате обвалился один подъезд жилого дома, под завалами оказались более 100 человек. Узбекистанец Аламафруз Абдуллаев спас восемь человек.

Социолог, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН прокомментировал ситуацию для Sputnik Таджикистан.

"Образ мигранта в российском обществе вообще довольно сложный, он складывается из разных составляющих. Мне кажется, что лично к конкретным людям, которые живут и работают в России, в принципе люди относятся благожелательно. С другой стороны, существует общая виртуальная угроза. Есть мнение, что мигранты якобы существуют в каком-то нелегальном пространстве, что среди них есть возможность развития экстремистских движений. Так вот, поступок узбека в Магнитогорске показал близость двух культур", - сказал Лункин.

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