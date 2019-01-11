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Александр Хандруев, профессор РАНХиГС
© Sputnik / Алексей Никольский

Хандруев: лучше провести деноминацию в Узбекистане по российскому сценарию

Радио
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Ученый-экономист, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ рассказал о перспективах выпуска новых купюр в республике.

Весной в Узбекистане могут провести деноминацию, то есть ввести в обращение новые купюры и уменьшить номинал нацвалюты в кратном размере. Сейчас идет проработка дизайна новых денег.

О перспективах и рисках реформы Sputnik Узбекистан рассказал ученый-экономист, профессор РАНХиГС Александр Хандруев.

"Как показала мировая практика – например, в Латинской Америке – и опыт России в 1998 году, деноминация – это самый простой способ урегулирования в экономике. К этому легко привыкает население, люди могут платить и старыми, и новыми купюрами. Еще одна цель – чтобы люди освобождались от денег и покупали вещи. Сама по себе деноминация по российскому сценарию не вызвала никаких отрицательных социальных реакций. Была проведена определенная работа, об изменениях сообщали известные артисты с телеэкранов", - рассказал Хандруев.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
деньги, реформа, Узбекистан



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