Правосудов: российские нефтяные компании чувствуют себя уверенно на рынках ЦА

Российская "Татнефть" планирует начать строительство сети АЗС в Узбекистане уже этой весной, на первом этапе построит 22 заправочные станции в Ташкентской области.

"Если компании работают на этом рынке, значит есть такая возможность, и местные поставщики не справляются. Потому что российские компании достаточно давно на этих рынках, чувствуют себя там уверенно. Им удалось достичь высокого уровня сервиса. Наверняка, для клиентов они уже стали премиальными заправщиками", - пояснил эксперт Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Кирилл Каллиников "Татнефть" весной хочет начать строительство сети АЗС в Узбекистане

Если проект будет реализован, "Татнефть" станет третьей компанией, осуществляющей розничную продажу автомобильного топлива из России в Узбекистане. В январе 2018 года СП ООО Jizzakh Petroleum, учредителем которого является Gas Project Development Central Asia AG (GPD, дочерняя структура Gazprom International), начало розничную продажу автомобильного топлива, импортируемого из России, через сеть АЗС в Ташкенте. В марте прошлого года первую АЗС в Узбекистане открыл "Лукойл", розничную продажу бензина и дизельного топлива в Ташкенте осуществляет "дочка" компании — ООО "Лукойл Узнефтепродукт".