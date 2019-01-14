Юрьев: внутри своего мира США являются "владыкой"

В МИД Германии возмутились действиями американского посла Ричарда Гренелла, который разослал в несколько немецких компаний письма с намеками на возможность введения санкций со стороны США из-за поддержки проекта "Северный поток – 2". Представитель посла заявил, что это не угрозы, а выражение политики Соединенных Штатов Америки.
"Мы имеем наглядное доказательство того факта, что в современном мире у подавляющего большинства стран, даже у стран самых цивилизованных, самых продвинутых, как Германия, суверенитет ограничен", — отметил Юрьев в эфире Sputnik Молдова.
Политолог отметил: наверняка Гренелл не случайно назначенный на этот пост человек, а "серьезный кадр, которого долго подбирали, согласовывали". Поэтому нельзя считать такое его поведение досадной ошибкой.
"Это демонстрация того, что отношение Америки к своим партнерам по западной коалиции все менее скрывается, становится все меньше мишуры и все больше откровенности", — заявил эксперт.
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