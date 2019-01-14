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Политолог Дмитрий Юрьев
Sputnik / Александр Уткин

Юрьев: внутри своего мира США являются "владыкой"

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Действие посла США в Германии, разославшего письма с угрозами немецким компаниям, задействованным в проекте "Северный поток – 2", является бездумным. Отношение Америки к партнерам по западной коалиции все менее скрывается, считает политолог Дмитрий Юрьев.

В МИД Германии возмутились действиями американского посла Ричарда Гренелла, который разослал в несколько немецких компаний письма с намеками на возможность введения санкций со стороны США из-за поддержки проекта "Северный поток – 2". Представитель посла заявил, что это не угрозы, а выражение политики Соединенных Штатов Америки. 

"Мы имеем наглядное доказательство того факта, что в современном мире у подавляющего большинства стран, даже у стран самых цивилизованных, самых продвинутых, как Германия, суверенитет ограничен", — отметил Юрьев в эфире Sputnik Молдова.

Политолог отметил: наверняка Гренелл не случайно назначенный на этот пост человек, а "серьезный кадр, которого долго подбирали, согласовывали". Поэтому нельзя считать такое его поведение досадной ошибкой.

"Это демонстрация того, что отношение Америки к своим партнерам по западной коалиции все менее скрывается, становится все меньше мишуры и все больше откровенности", — заявил эксперт.

Подробный комментарий Дмитрия Юрьева слушайте в радиоподкасте.

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Теги:
газопровод, Германия, США



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