Жузбаева о том, чего могут добиться незрячие в современном мире

В эфире Sputnik Кыргызстан Жузбаева рассказала, как незрячим людям обрести работу.

"К сожалению, бытует стереотип, что незрячие могут работать только музыкантами, учителями или массажистами. Но если человек адаптирован, если у него есть навыки и знания, он может устроиться в любую сферу деятельности. Мы хотим показать, что умеем. Наши выпускники, к примеру, смогли устроиться и в заведения общественного питания, и в кондитерские", — рассказала Жузбаева.

Между тем она отметила, что самим незрячим людям нельзя думать, что все вокруг им что-то должны - и государство, и общество. Ничего не достается просто так: если человек хочет добиться высокого уровня жизни, надо много учиться, подчеркнула она.