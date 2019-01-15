Пилот Сытник назвал причины крушения "Боинга", разбившегося под Тегераном

Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте Российской Федерации по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник высказал свою версию произошедшего с авиалайнером в Иране.

"Это просто системная ошибка экипажа и диспетчера… Если там была не очень хорошая видимость, меньше десяти километров видимость, то когда ты там самолет свой увидишь? И диспетчер должен был на локаторе постоянно за ним наблюдать и видеть, что самолет не туда заходит. В Ташкенте, например, есть гражданская и заводская полоса, и в год мы там два-три самолета сажали. То есть бывало такое... То есть случаются ошибки. Но пилотировать надо не по приборам, а визуально, видя полосу", — считает заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Скорее всего, пилот первый раз был на этом аэродроме и плохо готовился к полету. полагает Сытник.



Напомним, грузовой самолет Boeing 707, принадлежащий армии Ирана, вылетел из Бишкека с грузом мяса. На борту находились 16 человек. Самолет должен был приземлиться в аэропорте города Карадж в пригороде Тегерана, однако из-за ошибки совершил посадку в другом аэропорту. При посадке пилот не смог справиться с управлением, воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и въехало в жилые дома. Выжить в авиакатастрофе удалось лишь одному человеку.

