Тураходжаев: оформить загранпаспорт можно будет и за пределами Узбекистана

"Это не значит, что могут быть выданы некорректные документы с ошибками или недействительные, но пока мы проводим обкатку нового подхода. Думаю, тестовый период продлится два-три месяца – это зависит от нормативно-правовой базы и связано с межведомственной документацией. В любом случае, очень скоро мы наладим удобную систему получения этого документа. Уже сейчас есть возможность электронной оплаты пошлины, а в будущем человек сможет из дома заполнить все данные и прийти в центр лишь для сдачи отпечатков и фотографии", — подчеркнул чиновник.
Он добавил, что все возникающие технические или организационные моменты, связанные с выдачей документов, оперативно решаются специально сформированной комиссией.
Кроме того, отметил глава Центра персонализации, в течение 2019 года планируется подключить все посольства и консульства Узбекистана за рубежом к системе обработки персональных данных, что позволит узбекистанцам получать или продлевать загранпаспорт за пределами республики.
"Главная проблема – это обеспечение безопасности данных – мы не можем просто качать это все через интернет. Сейчас работа над технической частью ведется, думаю, в этом году мы обеспечим возможность выдачи загранпаспортов за рубежом", — заключил Тураходжаев.
Подробный комментарий директора Государственного центра персонализации слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.