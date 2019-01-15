Тураходжаев: оформить загранпаспорт можно будет и за пределами Узбекистана

Директор Государственного центра персонализации Нажмиддин Тураходжаев рассказал, как скоро система выдачи загранпаспортов может заработать в полноценном электронном формате, и когда можно будет получить новый документ за пределами Узбекистана.

С 2019 года Узбекистан начал переход на загранпаспорта вместо разрешительных выездных стикеров. В настоящее время система работает в тестовом режиме.

"Это не значит, что могут быть выданы некорректные документы с ошибками или недействительные, но пока мы проводим обкатку нового подхода. Думаю, тестовый период продлится два-три месяца – это зависит от нормативно-правовой базы и связано с межведомственной документацией. В любом случае, очень скоро мы наладим удобную систему получения этого документа. Уже сейчас есть возможность электронной оплаты пошлины, а в будущем человек сможет из дома заполнить все данные и прийти в центр лишь для сдачи отпечатков и фотографии", — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что все возникающие технические или организационные моменты, связанные с выдачей документов, оперативно решаются специально сформированной комиссией.

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По словам Тураходжаева, на тестовом этапе пока сохраняется дублирование некоторых процедур, это вызвано необходимостью перепроверки определенных данных. В ближайшее время процесс подачи документов будет упрощен и почти полностью переведен в электронный вид.

Кроме того, отметил глава Центра персонализации, в течение 2019 года планируется подключить все посольства и консульства Узбекистана за рубежом к системе обработки персональных данных, что позволит узбекистанцам получать или продлевать загранпаспорт за пределами республики.

"Главная проблема – это обеспечение безопасности данных – мы не можем просто качать это все через интернет. Сейчас работа над технической частью ведется, думаю, в этом году мы обеспечим возможность выдачи загранпаспортов за рубежом", — заключил Тураходжаев.

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