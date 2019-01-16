Мендкович: на Афганистане завязаны интересы многих государств

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович - о том, что нужно для улучшения ситуации в Афганистане и какие наметки в этом плане уже есть.

В эфире Sputnik Узбекистан эксперт отметил, что страны, граничащие с Афганистаном, кровно заинтересованы в стабильности и безопасности этого региона. И сегодня его нужно развивать как в сфере экономики, так и в сфере политики.

"Афганистан является узловой страной с точки зрения логистики, поэтому вполне очевидно, что там есть интересы многих государств. Мне представляется, что для улучшения ситуации в Афганистане необходима консолидация всех интересов, выработка совместных подходов к проблемам развития страны и самое главное – обеспечение безопасности", - отметил Мендкович.

Ранее стало известно, что Восьмая конференция регионального экономического сотрудничества по Афганистану пройдет во второй половине 2019 года в Ташкенте.

