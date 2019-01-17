Эксперт объяснил высокие цены на бензин в Узбекистане

Генеральный директор ИГ "Петромаркет" Иван Хомутов рассказал, что влияет на цены на бензин в Узбекистане.

Бензин в Узбекистане в последние годы является одним из самых дорогих в Центральной Азии, рассказал генеральный директор ИГ "Петромаркет" Иван Хомутов.

© Sputnik / Максим Богодвид Почему у соседей ниже: эксперт объяснил цены на бензин в Узбекистане

Ранее аналитическое издание Global Petrol Prices составило рейтинг стран с самыми низкими ценами на бензин, Узбекистан занимает в нем 18-е место.

По словам Хомутова, цены на бензин остаются в Узбекистане высокими, потому что при удовлетворении потребности внутреннего рынка республика не может обходиться только лишь его производством на отечественных НПЗ, а вынуждена ввозить топливо из-за рубежа. В страну ввозятся либо сам бензин, либо полупродукты для его смешения. Суммарный импорт бензина и полупродуктов для его смешения в 2017 году составил 317 тысяч тонн, это 28% от суммарного спроса на бензин в стране.

"По этой причине уровень цен на бензин в стране зависит от стоимости импортного топлива, чего нельзя сказать о Туркменистане, который потребности в импорте бензина не испытывает, что дает возможность держать довольно низкий уровень цен на продукт в стране", - добавил эксперт.

Он рассказал, что основным импортером бензина в Узбекистан является Россия. На нее в 2017 году пришлось 80% импорта. Остальной объем практически полностью был ввезен из Туркменистана.