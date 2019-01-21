Генцлер о благоустройстве Ташкента: город делают комфортным для жителей

Директор направления "Городское хозяйство" фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер утверждает, что современные города борются за жителей, так как люди часто переезжают в поисках лучших условий для жизни.

"Вопрос повышения комфортности городов очень важен в связи с тем, что люди стали более мобильными. Они ищут возможности для лучших условий жизни, переезжают из города в город, из страны в страну. Эта конкуренция за людей внутри страны и между странами значительно обострилась", - говорит эксперт в эфире радио Sputnik Узбекистан.

Она отмечает, что города начинают создавать для своих жителей комфортную городскую среду.

"Это требует больших затрат: объединения финансовых ресурсов города и привлечения внешних инвесторов. Высока роль самого населения, которое тоже может внести свой интеллектуальный, финансовый, организационный вклад. Вопросы благоустройства города, что в первую очередь преобразовывать – набережные, парки или дорогу – нужно обсуждать с горожанами", - рассуждает Генцлер.

Она подчеркивает, что в последние годы в благоустройстве Ташкента происходят большие изменения: прокладываются новые магистрали, появляются зеленые зоны.