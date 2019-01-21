Денисова объяснила причины высокой смертности в странах ЦА

Кандидат медицинских наук Наталья Денисова заявила, что причинами высокой смертности являются сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и ожирение, а на развитие этих болезней влияет в первую очередь неправильное питание.

В эфире Sputnik Кыргызстан старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности (РФ) Наталья Денисова объяснила, что нужно отказаться от ежедневного потребления жирного мяса, чтобы снизить уровень смертности среди населения азиатских республик.

YANA DLUGY / AFP Названы страны с опасным для жизни питанием – место Узбекистана в списке пугает

"Жители Центральной Азии употребляют преимущественно пищу с большим содержанием жиров: баранину, изделия из теста и молочные продукты. Баранина содержит много насыщенных жирных кислот, которые приводят к развитию атеросклероза и целого букета сопутствующих заболеваний", - заявила она.

Эксперт добавила, что в государствах, где жирное мясо не является частью традиционного рациона, например, в Японии или странах Средиземноморья, смертность гораздо ниже.

Ранее эксперты назвали страны, в которых неправильное питание привело к повышенному числу смертей. На первом месте этого антирейтинга оказался Узбекистан.