Денисова объяснила причины высокой смертности в странах ЦА

В эфире Sputnik Кыргызстан старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности (РФ) Наталья Денисова объяснила, что нужно отказаться от ежедневного потребления жирного мяса, чтобы снизить уровень смертности среди населения азиатских республик.
"Жители Центральной Азии употребляют преимущественно пищу с большим содержанием жиров: баранину, изделия из теста и молочные продукты. Баранина содержит много насыщенных жирных кислот, которые приводят к развитию атеросклероза и целого букета сопутствующих заболеваний", - заявила она.
Эксперт добавила, что в государствах, где жирное мясо не является частью традиционного рациона, например, в Японии или странах Средиземноморья, смертность гораздо ниже.
Ранее эксперты назвали страны, в которых неправильное питание привело к повышенному числу смертей. На первом месте этого антирейтинга оказался Узбекистан.