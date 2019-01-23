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Александр Гусев
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Гусев: в ближайшие годы развернется борьба за Узбекистан

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Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Германию (14)
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Борьба за влияние между ЕС и Россией развернется в ближайшие годы на постсоветском пространстве, сообщил Sputnik Узбекистан директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

"Усиление позиций Германии в Узбекистане и в целом странах Центральной Азии – это серьезный форпост", - сказал он в эфире Sputnik Узбекистан.

Шавкат Мирзиёев и Ангела Меркель
© AFP 2018 / TOBIAS SCHWARZ
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Сейчас страны ЕС переносят фокус внимания с Ближнего Востока на постсоветское пространство, считает эксперт.

"Появились серьезные наметки по усилению позиций в Узбекистане в частности и в Центральной Азии в целом", - отмечает Гусев.

В ближайшие годы, считает профессор, развернется нешуточная борьба между Россией и ЕС на постсоветском пространстве. При этом принципиальных изменений во внешней политике Узбекистана не произойдет благодаря взвешенному курсу Шавката Мирзиёева.

Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Германию (14)
Теги:
Центральная Азия, Узбекистан, Евросоюз, Россия



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