Гусев: в ближайшие годы развернется борьба за Узбекистан

Борьба за влияние между ЕС и Россией развернется в ближайшие годы на постсоветском пространстве, сообщил Sputnik Узбекистан директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

"Усиление позиций Германии в Узбекистане и в целом странах Центральной Азии – это серьезный форпост", - сказал он в эфире Sputnik Узбекистан.

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Сейчас страны ЕС переносят фокус внимания с Ближнего Востока на постсоветское пространство, считает эксперт.

"Появились серьезные наметки по усилению позиций в Узбекистане в частности и в Центральной Азии в целом", - отмечает Гусев.

В ближайшие годы, считает профессор, развернется нешуточная борьба между Россией и ЕС на постсоветском пространстве. При этом принципиальных изменений во внешней политике Узбекистана не произойдет благодаря взвешенному курсу Шавката Мирзиёева.