Гусев: в ближайшие годы развернется борьба за Узбекистан

"Усиление позиций Германии в Узбекистане и в целом странах Центральной Азии – это серьезный форпост", - сказал он в эфире Sputnik Узбекистан.
Сейчас страны ЕС переносят фокус внимания с Ближнего Востока на постсоветское пространство, считает эксперт.
"Появились серьезные наметки по усилению позиций в Узбекистане в частности и в Центральной Азии в целом", - отмечает Гусев.
В ближайшие годы, считает профессор, развернется нешуточная борьба между Россией и ЕС на постсоветском пространстве. При этом принципиальных изменений во внешней политике Узбекистана не произойдет благодаря взвешенному курсу Шавката Мирзиёева.