Баситханова: врачи общей практики боятся подходить к детям и беременным

"В Узбекистане 33% населения — в возрасте от нуля до 18 лет, 28% населения — женщины фертильного возраста. То есть 61% населения требует внимания педиатров и акушеров-гинекологов", — отметила заместитель министра здравоохранения республики Эльмира Баситханова в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан на сессии Международного пресс-клуба. Мероприятие было посвящено теме "Система здравоохранения: новый этап реформ, анализ проблем и социальная поддержка".
Из-за одного из неверных решений, принятых за последние 20 лет, все больные должны наблюдаться у врачей общей практики, которые боятся подходить к детям и беременным — опасаются осложнений.
Эльмира Баситханова отметила: важно, чтобы здоровая женщина беременела, перенесла свою беременность здоровой и родила здорового ребенка.
Заместитель министра напомнила, что консультации по любым проблемам репродуктивной сферы можно получить по телефону 1003. Специалисты не только дают рекомендации, но и оказывают реальную помощь.