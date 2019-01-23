Баситханова: врачи общей практики боятся подходить к детям и беременным

Заместитель министра здравоохранения Узбекистана Эльмира Баситханова рассказала о том, как в республике реформируется система поддержки и патроната детей и беременных женщин и почему после 20 лет решено вернуть педиатров и женские консультации в поликлиники страны.

"В Узбекистане 33% населения — в возрасте от нуля до 18 лет, 28% населения — женщины фертильного возраста. То есть 61% населения требует внимания педиатров и акушеров-гинекологов", — отметила заместитель министра здравоохранения республики Эльмира Баситханова в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан на сессии Международного пресс-клуба. Мероприятие было посвящено теме "Система здравоохранения: новый этап реформ, анализ проблем и социальная поддержка".

Из-за одного из неверных решений, принятых за последние 20 лет, все больные должны наблюдаться у врачей общей практики, которые боятся подходить к детям и беременным — опасаются осложнений.

"Поэтому с 2018 года в республике внедрили женские консультации. С этого года у нас в поликлиниках будут отдельные педиатрические отделения. Теперь беременные женщины будут приходить только в женскую консультацию, а детей от нуля до 18 лет будет наблюдать педиатр", — сказала заместитель министра. Кроме того, для беременных и для детей организуют отдельные патронажи.

Эльмира Баситханова отметила: важно, чтобы здоровая женщина беременела, перенесла свою беременность здоровой и родила здорового ребенка.

Заместитель министра напомнила, что консультации по любым проблемам репродуктивной сферы можно получить по телефону 1003. Специалисты не только дают рекомендации, но и оказывают реальную помощь.