20:18 25 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.33
  • EUR9518.45
  • USD8378.18
Поиск
Сергей Гаврилов
Sputnik

Гаврилов: экстремизм в Сирии "сломал зубы" о солидарное светское общество

Радио
Получить короткую ссылку
46 0 0

Угрозам извне могут противостоять страны, где есть диалог культур, рассказал Sputnik депутат Государственной думы РФ, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. В этом плане Сирия похожа на Россию.

В России пытаются создать псевдорелигиозные организации закрытого типа, в том числе и в христианстве, отметил Сергей Гаврилов. И это опасно вдвойне: понимание того, что из себя представляет исламский экстремизм, есть, а как могут извратить христианство — неизвестно.

"Такой пример. Что противостояло экстремизму в Сирии? Не просто вооруженная сила, режим Башара Асада и российские самолеты. Экстремизму противостояло общество. Это псевдорелигиозное нашествие "сломало зубы", как ни странно, о достаточно организованное и солидарное сирийское светское общество", — сказал Гаврилов.

В этом отношении Сирия похожа на Россию, где за века сложился диалог культур.

"То, что нашим противникам кажется источником слабости, является источником силы", — подчеркнул эксперт.

Подробный комментарий Сергея Гаврилова слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Христианство, Сирия, ислам



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Неделя высокой моды в Париже: Viktor&Rolf
Мемы, феминизм и высокая мода на показе Viktor&Rolf в Париже
Поэт, певец, актер театра и кино Владимир Высоцкий. Архивные кадры
Гамлет с гитарой: 81 год со дня рождения Владимира Высоцкого
Как получить загранпаспорт в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054