Гаврилов: экстремизм в Сирии "сломал зубы" о солидарное светское общество

Угрозам извне могут противостоять страны, где есть диалог культур, рассказал Sputnik депутат Государственной думы РФ, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. В этом плане Сирия похожа на Россию.

В России пытаются создать псевдорелигиозные организации закрытого типа, в том числе и в христианстве, отметил Сергей Гаврилов. И это опасно вдвойне: понимание того, что из себя представляет исламский экстремизм, есть, а как могут извратить христианство — неизвестно.

"Такой пример. Что противостояло экстремизму в Сирии? Не просто вооруженная сила, режим Башара Асада и российские самолеты. Экстремизму противостояло общество. Это псевдорелигиозное нашествие "сломало зубы", как ни странно, о достаточно организованное и солидарное сирийское светское общество", — сказал Гаврилов.

В этом отношении Сирия похожа на Россию, где за века сложился диалог культур.

"То, что нашим противникам кажется источником слабости, является источником силы", — подчеркнул эксперт.

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