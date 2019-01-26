Гаврилов о важнейшем итоге войны в Сирии

Незнание русского языка, культуры и традиций — беда детей мигрантов. Государство должно решить эту проблему, иначе стране придется столкнуться с крайне неприятными последствиями, рассказал Sputnik депутат Государственной думы РФ, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Государство должно заниматься вопросом воспитания детей мигрантов, тех, кто получает вид на жительство, гражданство.

"Мы должны понимать, что жители Средней Азии 90-х годов соприкасались с советской культурой, имели общие с нами бытовые, моральные принципы, — сказал депутат. — Сейчас это другое население. Они не знают языка, живут в своем мире".

Если пустить ситуацию на самотек, Россия может столкнуться с проблемами, которые имеют место на границе Таджикистана или в Афганистане.

"Борясь с этой "заразой" в Сирии, положив немало жизней наших военнослужащих, потратив немало усилий, мы процентов на 70-80 сохранили наши жизни внутри страны. Потому что мы приезжали и видели лагеря этих людей, которые говорили на плохом русском языке, которые не знают арабского — языка ислама. Они читают по подстрочникам, не знают истории, теории ислама", — отметил Сергей Гаврилов.

По его словам, этих "зомби" готовили к массовому перебросу в "мягкое подбрюшье" России — в Поволжье, Сибирь, на Северный Кавказ.

"То, что мы остановили их там, — для нас важнейший итог этой войны в Сирии", — заявил депутат.

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