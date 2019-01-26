Гаврилов о важнейшем итоге войны в Сирии

Государство должно заниматься вопросом воспитания детей мигрантов, тех, кто получает вид на жительство, гражданство.
"Мы должны понимать, что жители Средней Азии 90-х годов соприкасались с советской культурой, имели общие с нами бытовые, моральные принципы, — сказал депутат. — Сейчас это другое население. Они не знают языка, живут в своем мире".
Если пустить ситуацию на самотек, Россия может столкнуться с проблемами, которые имеют место на границе Таджикистана или в Афганистане.
"Борясь с этой "заразой" в Сирии, положив немало жизней наших военнослужащих, потратив немало усилий, мы процентов на 70-80 сохранили наши жизни внутри страны. Потому что мы приезжали и видели лагеря этих людей, которые говорили на плохом русском языке, которые не знают арабского — языка ислама. Они читают по подстрочникам, не знают истории, теории ислама", — отметил Сергей Гаврилов.
По его словам, этих "зомби" готовили к массовому перебросу в "мягкое подбрюшье" России — в Поволжье, Сибирь, на Северный Кавказ.
"То, что мы остановили их там, — для нас важнейший итог этой войны в Сирии", — заявил депутат.
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