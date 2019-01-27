Казакова: желающих получить гражданство РФ с каждым годом все больше

О миграционной ситуации в РФ и реализации основных направлений Концепции государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы рассказала генерал-майор полиции, временно исполняющая обязанности начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

"В России сохраняется стабильная миграционная ситуация, которая характеризуется постепенным снижением доли лиц, незаконно находящихся на территории нашего государства, увеличением количества легально работающих иностранных граждан", — отметила Валентина Казакова на пресс-конференции "Реализация государственной миграционной политики Российской Федерации".

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Генерал-майор полиции рассказала, что по состоянию на 1 января 2019 года на территории России находилось 9,7 миллиона иностранных граждан. По сравнению с тем же периодом прошлого года их численность увеличилась на 419,1 тысячи человек. Большинство прибывших в РФ — граждане стран СНГ, сообщает Sputnik Таджикистан.

Количество желающих получить российское гражданство растет с каждым годом. Так, в 2018 году гражданами РФ стали 270 тысяч человек.

Основные цели въезда иностранных граждан в Россию — решение вопросов частного характера (37,2%) и трудоустройство (22,2%). При этом генерал-майор отметила: часто бывает так, что заявленная иностранным гражданином при въезде цель не соответствует действительности.

"То есть он может заявить частную цель, а в итоге приехать трудиться. Это является нарушением", — пояснила Валентина Казакова.

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