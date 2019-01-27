Казакова: желающих получить гражданство РФ с каждым годом все больше

"В России сохраняется стабильная миграционная ситуация, которая характеризуется постепенным снижением доли лиц, незаконно находящихся на территории нашего государства, увеличением количества легально работающих иностранных граждан", — отметила Валентина Казакова на пресс-конференции "Реализация государственной миграционной политики Российской Федерации".
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Генерал-майор полиции рассказала, что по состоянию на 1 января 2019 года на территории России находилось 9,7 миллиона иностранных граждан. По сравнению с тем же периодом прошлого года их численность увеличилась на 419,1 тысячи человек. Большинство прибывших в РФ — граждане стран СНГ, сообщает Sputnik Таджикистан.
Количество желающих получить российское гражданство растет с каждым годом. Так, в 2018 году гражданами РФ стали 270 тысяч человек.
"То есть он может заявить частную цель, а в итоге приехать трудиться. Это является нарушением", — пояснила Валентина Казакова.
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