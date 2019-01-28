Махмудходжаев: помощь ветеранам нужна каждый день, а не по указу президента

Махмудходжаев: узбекской молодежи почти некому рассказывать правду о войне =>>
При этом он призвал узбекистанцев не ждать 9 Мая, а оказывать внимание участникам войны постоянно в течение года.
"Мы привыкли ближе к Дню победы навещать ветеранов, дарить им подарки, в основном продуктовые наборы. Но почему мы не делаем этого в течение всего года? Почему надо ждать указа президента? Ведь этим людям не так и много надо – им наше внимание уже за счастье", — добавил Махмудходжаев.
Именно общение с участниками войны, блокадниками и прошедшими через страшные испытания в гетто, уверен активист, поможет подрастающему поколению лучше узнать и понять историю своей страны и не подпасть под пагубное влияние иных исторических трактовок тех событий.
Он добавил, что пока еще живы участники тех событий, необходимо рассказывать молодежи правду о войне и ее истинных героях, и этим в первую очередь должна заниматься махалля.
"В интернете много информации, порой искаженной. Кто-то, к примеру, собрался написать книгу о Власове, чтобы обелить его. Какую это может вызвать реакцию у наших детей? Да, у нашего народа есть иммунитет к фашизму, но когда в братской стране Бандера и Шухевич становятся героями – это страшно", — возмущается председатель фонда.
В заключение он добавил, что акции в память о жертвах войны должны проходить в Узбекистане чаще, это не только благодарность тем, кто потом и кровью добывал эту Победу, но и возможность воспитать в молодом поколении уважение к истории своей страны.