17:30 28 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.33
  • EUR9518.45
  • USD8378.18
Поиск
Игорь Флогимон
© © Sputnik / Osmatesco

Флогимон рассказал об уровне радиации, получаемой авиапассажирами

Радио
Получить короткую ссылку
73 0 0

Аттестованный эксперт в области радиоактивных отходов, материалов и источников Игорь Флогимон рассказал о дозах радиации, которые получают летчики самолетов и их пассажиры.

В эфире Sputnik Молдова эксперт прокомментировал опасения подавляющего числа людей относительно того, насколько опасна радиация, чтобы отказаться от полетов.

"Именно из-за незнания появляется много мифов о радиоактивности тех или иных мест. Один из них — что во время перелета в самолете человек получает большую дозу радиации. Подобные опасения небеспочвенны — на большой высоте уровень радиации и правда выше, чем на поверхности Земли. Поэтому человек, летящий в самолете, действительно получает повышенную дозу облучения", — сказал Флогимон.

Он отметил, что летчики находятся в небе гораздо дольше, чем часто летающие пассажиры, поэтому радиация в самолете представляет наибольшую угрозу для пилотов и членов экипажа, но не для пассажиров.

Полный комментарий слушайте в аудиоподкасте.






Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Грязь и горящие поля: самые экстремальные гонки в мире Tough Guy
Председатель объединения VETERAN Талъат Мурадов
"Шурави, вы были настоящие": почему афганцы с благодарностью едут в Ташкент
Отношения Германии и Узбекистана - 2019 года
От Берлина до Ташкента: что связывает Германию и Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054