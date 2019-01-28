Флогимон рассказал об уровне радиации, получаемой авиапассажирами

Аттестованный эксперт в области радиоактивных отходов, материалов и источников Игорь Флогимон рассказал о дозах радиации, которые получают летчики самолетов и их пассажиры.

В эфире Sputnik Молдова эксперт прокомментировал опасения подавляющего числа людей относительно того, насколько опасна радиация, чтобы отказаться от полетов.

"Именно из-за незнания появляется много мифов о радиоактивности тех или иных мест. Один из них — что во время перелета в самолете человек получает большую дозу радиации. Подобные опасения небеспочвенны — на большой высоте уровень радиации и правда выше, чем на поверхности Земли. Поэтому человек, летящий в самолете, действительно получает повышенную дозу облучения", — сказал Флогимон.

Он отметил, что летчики находятся в небе гораздо дольше, чем часто летающие пассажиры, поэтому радиация в самолете представляет наибольшую угрозу для пилотов и членов экипажа, но не для пассажиров.

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