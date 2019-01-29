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Сергей Алексеенко лауреат премии Глобальная энергия-2018, академик РАН
Из архива ассоциации "Глобальная энергия"

Алексеенко: солнечная энергетика — самое перспективное направление для ЦА

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По мнению академика РАН Сергея Алексеенко, солнечная энергия является альтернативой органическому топливу и перспективным направлением в энергетике.

В эфире радио Sputnik заведующий лабораторией проблем тепломассопереноса Института теплофизики СО РАН, лауреат премии "Глобальная энергия - 2018" Сергей Алексеенко рассказал, почему появление солнечных станций является очень важным и перспективным.

"Важно, когда разные регионы и страны начинают ставить у себя солнечные станции. И особенно это важно там, где есть много солнца ... А Центральная Азия - это солнечный регион… Важно учитывать, что солнечная энергетика особенно необходима в тех регионах, где существует нехватка других источников энергии", - подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что в Казахстане запустили крупнейшую в Центральной Азии солнечную электростанцию – в городе Сарани Карагандинской области на площади в 164 гектаров размещены 307 тысяч вольтаических панелей. Они и будут преобразовывать солнечную энергию в электрическую.




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