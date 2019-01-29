Алексеенко: солнечная энергетика — самое перспективное направление для ЦА

В эфире радио Sputnik заведующий лабораторией проблем тепломассопереноса Института теплофизики СО РАН, лауреат премии "Глобальная энергия - 2018" Сергей Алексеенко рассказал, почему появление солнечных станций является очень важным и перспективным.

"Важно, когда разные регионы и страны начинают ставить у себя солнечные станции. И особенно это важно там, где есть много солнца ... А Центральная Азия - это солнечный регион… Важно учитывать, что солнечная энергетика особенно необходима в тех регионах, где существует нехватка других источников энергии", - подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что в Казахстане запустили крупнейшую в Центральной Азии солнечную электростанцию – в городе Сарани Карагандинской области на площади в 164 гектаров размещены 307 тысяч вольтаических панелей. Они и будут преобразовывать солнечную энергию в электрическую.