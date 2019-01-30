Кабанов: западные страны ведут коррумпированный бизнес в ЦА намеренно

Неправительственная организация Transparency International представила Индекс восприятия коррупции за 2018 год, в котором Узбекистан набрал 23 балла из 100, заняв 158-е место.

"Есть некие эксперты, которые каким-то непонятным образом воспринимают эту коррупцию. При этом, если взглянуть на определенные политические события, то, когда они выгодны западному миру, несмотря на активную борьбу с коррупцией в той или иной стране, рейтинг государства может быстро упасть в худшую сторону, а когда необходимо, он подрастает. Таким исследованиям явно нельзя доверять. Коррупция в странах Центральной Азии - это отдельная история. Многие западные страны намеренно ведут коррумпированный бизнес в ЦА. Это их форма бизнес-общения", - рассказал Кабанов Sputnik Таджикистан.

Эксперт полагает, что с помощью этого рейтинга организация совершает необходимые ей политические манипуляции.

Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International была основана в 1993 году. Всего в мире работает около 100 ее филиалов.

Организация финансируется в основном за счет дотаций правительств, в частности, США, Германии, Великобритании, Еврокомиссии, а также средств частных фондов, среди которых — Агентство международного развития (USAID), Национальный фонд за демократию (NED), Фонд Сороса.